Lukenia dispara para matar

Em «A Fazenda», Lukenia (Rita Cruz) prime o gatilho, quando Ivandro (Vitor Hugo) desvia a espingarda e falha a tentativa de matar Júlia (Kelly Bailey). Ary (Isaac Alfaiate), Joel (João Jesus) e Alba (São José Correia) surgem assustados com o tiro. Ivandro puxa uma frustrada Lukenia dali para fora. Miguel (Diogo Infante) e Zulmira (Helena Isabel) aparecem igualmente preocupados com o tiro que ouviram. Joel sai com Ary para investigar o que se passou.