Lukenia inferniza Talu: «Aquilo entre eles dois é muito mais que amizade»

Em «A Fazenda», Talu diz a Lukenia (Rita Cruz) que só pode ter sido ela a mandar-lhe a fotografia de Joel e Eva juntos, com Lukenia a assumir achar que ela o anda a enganar com ele. Talu vira a sua mágoa contra Januário (Hoji Fortuna) a dizer ser tarde de mais para ele pensar que pode ser seu pai agora, virando-lhe costas. Lukenia insiste com Januário que é Eva quem tem a culpa de Talu se estar a virar contra eles. Januário corta a dizer que eles é que erraram ao não contarem a Talu sobre ele ser pai dele. Lukenia permanece resoluta em afastar Eva para recuperar o filho.