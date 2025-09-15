A Fazenda

Lukenia lança a bomba: «Venho contar-vos uma notícia maravilhosa»

  • Há 2h e 18min
Lukenia lança a bomba: «Venho contar-vos uma notícia maravilhosa» - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «A Fazenda», Daniela (Soraia Tavares) diz esmorecida a Weza (Cláudia Semedo) e Januário (Hoji Fortuna) não haver maneira de eles a ajudarem a convencer os pais das crianças para elas voltarem para a escola, indo agora arrumar as suas coisas para sair de lá definitivamente. Weza e Januário olham incrédulos para Lukenia a dizer que Talu (Evandro Gomes) se vai casar, mas não é com Eva (Margarida Corceiro), é sim com Zuri (Madalena Aragão).

A Fazenda

02:43

Zuri opõe-se a Lukenia: «Eu vou não casar pela igreja» 

A Fazenda
Ontem
01:36

Eva está decidida: «A partir de hoje, o Talu não existe para mim»

A Fazenda
Ontem
02:23

A Fazenda: Júlia quer abortar, mas não tem dinheiro

A Fazenda
Ontem
01:10

A Fazenda: Alba e Lukenia fazem aliança maléfica

A Fazenda
Ontem

Marta Melro vive reencontro muito emotivo: «As saudades imensas e a culpa (...) teima em assombrar»

A Fazenda
Ontem

Vem aí em «A Fazenda»: Depois de mentir à polícia, Leonor está metida em sarilhos

A Fazenda
Ontem
Mais A Fazenda

Mais Vistos

«Hoje começo o dia com um pedido de ajuda!»: Sofia Arruda lança o alerta e não deixa ninguém indiferente

qui, 11 set
1

Sofia Arruda desabafa sobre período difícil: «Agosto foi intenso. Dei colo e precisei de colo»

ter, 2 set
2

Nova fotografia de Jessica Athayde está a dar muito que falar: «Normalmente acordo parecida»

Ontem
3

Vem aí outro bebé? Jessica Athayde responde

seg, 3 mar
4

Cifrão sofre um acidente: «Em 2025 fui eu»

Ontem
5

Cifrão vive marco importante e faz despedida emotiva: «O ciclo fecha, mas...»

seg, 2 jun
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo bombástico «A Fazenda»: Duarte reaparece

A Fazenda
dom, 14 set

Exclusivo «A Protegida»: Mariana e JD casam

A Protegida
sex, 12 set

Companheiro de Rita Pereira encanta fãs com detalhe impressionante que envolve os filhos

sáb, 13 set

Marta Melro vive reencontro muito emotivo: «As saudades imensas e a culpa (...) teima em assombrar»

A Fazenda
Ontem

Cifrão sofre um acidente: «Em 2025 fui eu»

Ontem

Exclusivo «A Fazenda»: Joel rapta Eva

A Fazenda
Ontem
FORA DO ECRÃ

Nova fotografia de Jessica Athayde está a dar muito que falar: «Normalmente acordo parecida»

Ontem

Ana Guiomar comete inconfidência: «Até tenho medo desta»

Festa é Festa
Ontem

Influencer Kiko is Hot pergunta ao tarot se terá futuro amoroso com José Condessa…e as cartas responderam

Ontem

Marta Melro vive reencontro muito emotivo: «As saudades imensas e a culpa (...) teima em assombrar»

A Fazenda
Ontem

Cifrão sofre um acidente: «Em 2025 fui eu»

Ontem

«Ligação para a vida»: Benedita Pereira e João Catarré desvendam os sentimentos ao voltarem a contracenar

dom, 14 set
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN