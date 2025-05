Em «A Fazenda», Lukenia (Rita Cruz) diz aflita a Miguel (Diogo Infante) ter de impedir que Eva (Margarida Corceiro) se encontre com Talu (Evandro Gomes) e lhe conte que desistiu dele por causa da sua chantagem, dizendo que o filho cortaria relações para sempre com ela se soubesse a verdade. Lukenia sai disparada com ar decidido.