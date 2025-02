Em «A Fazenda», Eva (Margarida Corceiro) admite a Mafalda (Inês Aguiar) continuar inconformada com o fim da sua relação com Talu (Evandro Gomes), mas a irmã reitera-lhe que aquilo nunca iria dar certo por Talu ficar sempre do lado de Lukenia (Rita Cruz). Eva esboça ar inconformado. Eva continua desolada com a perspetiva de se ir separar de Talu. Começa a fazer a sua mala, muito desapontada.