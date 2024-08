Majoris encosta Tomané à parede: «Se fosse você não pressionava muito»

Em «Cacau», Majoris disfarça a Tomané (Salvador Nery) que vai sair para entregar as coisas que Susana ainda deixou lá em casa. Tomané apresta-se para ir com ela, com Majoris a dizer provocadora que nesse caso podem aproveitar para fazerem umas coisas pelo caminho. Tomané muda de imediato de ideias. Majoris, confirmando que a sua viagem de autocarro para fugir dali está marcada, sai disparada porta fora.