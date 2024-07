Em «Cacau», Majoris pergunta a medo a Simone (Alexandra Lencastre) se o produto que ela lhe arranjou ontem pode estar relacionado com a morte de Justino (António Capelo), dizendo não querer ser cúmplice num assassinato. Simone refuta de imediato, dizendo que tudo não passou de uma coincidência. Lalá (Inês Castel-Branco) vem visitar Simone, que diz com ar sofrido estar naturalmente muito abalada com a morte de Justino. Lalá olha-a incrédula.