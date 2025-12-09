Manuel Luís Goucha faz revelação inédita sobre «Terra Forte»

Nesta terça-feira, o Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, foi palco de uma emissão especial transmitida pela TVI, intitulada «Há Festa no Hospital». O evento solidário teve como objetivo angariar fundos para a aquisição de material e equipamentos cirúrgicos destinados às áreas de neurocirurgia pediátrica e gastroenterologia pediátrica, reforçando o compromisso com a melhoria das condições médicas para os mais jovens.

Durante a emissão "Há Festa no Hospital", Manuel Luís Goucha teve um encontro com João Catarré e José Fidalgo, estrelas de «Terra Forte». O apresentador fez uma revelação inédita sobre a novela da TVI, confessando que esta é a primeira produção do género que assiste na íntegra em muito tempo.