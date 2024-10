Marco alerta Regina: «Fique atenta ao seu bebé...»

Em «Cacau», Marco (Diogo Amaral) insiste com Regina (Christine Fernandes) e Valdemar (Vitor Hugo) que não teria nenhum interesse no acidente de Cacau (Matilde Reymão) por que bastaria mostrar-lhe aquela gravação para ela se chatear com Tiago por ele lhe ter ocultado ter tido um envolvimento com Sal (Carolina Amaral). Marco carrega a insinuar que Tiago e Sal podem estar aliados para ficar com toda a fortuna de Justino (António Capelo), aconselhando-a a ter cuidado com o bebé que carrega para que eles não lhe façam mal. Regina sai muito perturbada.