Em «Cacau», Marco (Diogo Amaral) assina o papel para Cacau (Matilde Reymão) poder viajar com Marquinho, mas diz-lhe duvidar que ela queira ir com Tiago (José Condessa) depois de Regina (Christine Fernandes) lhe contar algo. Cacau diz a Tiago querer ir já a casa de Regina para perceber o que Marco queria dizer com aquilo de ela ter algo grave para lhe contar sobre a relação deles.