Marco para Rui: «Quer ir preso?»

Em «Cacau», Rui (Nuno Pardal) diz a Marco (Diogo Amaral) ter achado estranho que Marlene (Leonor Seixas) tenha atendido a chamada mas não tenha falado. Rui olha tenso para Marco a dizer-lhe que Manuel tem mesmo de morrer quando chegar à África do Sul para salvaguardarem que não sejam presos pelo rapto de Cacau. Rui acaba por concordar com ele. Marco pede a Manuel que entregue o telefone dele a Rui, dizendo que têm de evitar que ele não fale com ninguém até estar na África do Sul para não terem problemas com Lalá (Inês Castel-Branco). Manuel acaba por assentir. Rui sai tenso com Manuel. Marco volta para o gabinete com ar maquiavélico.