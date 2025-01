Margarida Bakker sobre o novo projeto da TVI «Vizinhos para Sempre»: «Vai mudar a prespectiva sobre a comédia em Portugal»

No «Em Família», É já no início do próximo ano, janeiro de 2025, que a série «Vizinhos para Sempre», uma produção conjunta da TVI, See My Dreams e Prime Video tem estreia marcada.

A série conta com um elenco de luxo, composto por alguns dos mais reconhecidos talentos do panorama televisivo português. Alexandra Lencastre, Paula Neves, Tiago Teotónio Pereira, Dinarte Branco, Diogo Morgado, Diogo Valsassina, Miguel Raposo e Patrícia Tavares são apenas alguns dos nomes que prometem arrancar-lhe gargalhadas nesta nova e imperdível aposta da TVI.

Recebemos Miguel Raposo, Margarida Bakker e Diogo Valsassina para falar do projeto.c