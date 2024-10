fonte: instagram

Este domingo, 20 de outubro de 2024, Margarida Corceiro publicou vários vídeos nos Instastories de um momento de mãe e filha.

Nos vídeos, vê-se a mãe da atriz a cozinhar, enquanto a filha lhe faz companhia e filma o momento. As duas ficam às gargalhadas com o processo de preparação e do resultado final.