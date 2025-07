Margarida Corceiro mostra bastidores da novela A Fazenda que revelam intensidade de cena marcante

Margarida Corceiro partilhou dois stories emocionantes no seu Instagram, revelando os bastidores de uma das cenas mais marcantes da novela "A Fazenda". A atriz surge ao lado do colega Evandro Gomes, que interpreta Talu, numa gravação intensa durante o «incêndio». A atriz em modo brincadeira com o colega escreveu: «A confiança de quem sabia perfeitamente o que estava a fazer...».

"Quem ainda acompanha a Fazanda?", escreveu Margarida através dos registos partilhados, onde é possível ver o ambiente tenso e realista que envolve a gravação do episódio dramático.