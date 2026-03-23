Margarida Corceiro muda de visual

fonte: instagram

Margarida Corceiro voltou a dar que falar, desta vez por causa de uma transformação radical no visual que apanhou os fãs completamente de surpresa.

Corte de cabelo surpreende seguidores

Este domingo, 22 de março de 2026, a atriz partilhou nas redes sociais um carrossel de fotografias onde surge com um look totalmente diferente. Conhecida pelo seu cabelo comprido, Margarida Corceiro decidiu arriscar e cortou-o significativamente, passando a usá-lo pela altura do pescoço.

A mudança foi imediata e notória, marcando uma nova fase de imagem da jovem atriz.

Reações não se fizeram esperar

Como já é habitual, a publicação rapidamente gerou uma onda de comentários e elogios. Os seguidores mostraram-se rendidos ao novo estilo, destacando a beleza e elegância da atriz.

Entre as muitas mensagens deixadas na caixa de comentários, destacam-se: «Que deusa», «Perfeição máxima», «Linda».