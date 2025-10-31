Maria de Fátima fica 'eufórica' com Flor: «O que mais quero é que te lembres de mim»

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) finge uma alegria imensa por reencontrar Flor (Benedita Pereira), abraçando-a a chorar emocionada. Flor afasta-a a dizer não saber quem ela é, com Maria de Fátima a disfarçar o seu alívio por Sammy (José Fidalgo) e Rosa Maria (Custódia Gallego) dizerem que Flor não se recorda de nada do seu passado. Flor finge lembrar-se vagamente de tratar Maria de Fátima por Titi. Todos olham expectantes para Rosa Maria a dizer ser fácil de saber se Flor é mesmo sua filha sem terem de recorrer a testes.