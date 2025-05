Maria Sampaio faz revelação: «Entretanto não vos disse, mas estou...»

Depois de vários rumores sobre o fim da relação com Gonçalo Cabral, com quem manteve uma relação durante nove anos, Maria Sampaio surpreendeu os seguidores com uma revelação inesperada.

A atriz partilhou nos stories do Instagram uma novidade que deixou muitos fãs entusiasmados: “Entretanto não vos disse, mas estou a estudar texto. Estou aqui deitada mas não estou quieta. Estou a estudar texto para um novo projeto”, escreveu Maria Sampaio, mostrando que, apesar das mudanças na vida pessoal, a sua energia e dedicação profissional continuam intactas.

Sem revelar mais detalhes sobre o novo desafio, a atriz deixou no ar a promessa de novidades em breve, alimentando a curiosidade dos seguidores e fãs que a acompanham desde sempre.