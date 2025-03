Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) abraça a avó e diz que correu tudo mal, pois Laura (Alexandra Lencastre) está mesmo chateada e já está a viver no turismo rural. Mariana pergunta se não deviam voltar atrás, mas Benedita (Maria do Céu Guerra) tem plena consciência do que fez e acha que é o mais correto. Benedita diz que Jorge também já fez a mala para ir para o turismo rural e JD (Pedro Sousa) fica apreensivo.