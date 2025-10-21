Mariana apela a Laura: «Acabe o casamento com o Jorge...»

Em «A Protegida», Laura (Alexandra Lencastre) fala com a filha Mariana (Matilde Reymão) sobre os sentimentos que tem tentado esconder. Assume que está apaixonada, apesar de continuar casada com Jorge (Paulo Pires). Mariana insiste que a mãe deve pôr fim ao casamento, mas Benedita (Maria do Céu Guerra) tenta acalmar as duas, lembrando que o casamento é diferente de um namoro e que há muito a considerar antes de tomar uma decisão, incluindo uma conversa com Óscar (Joaquim Horta) quando este sair da prisão.