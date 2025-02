Mariana confronta José Diogo: «Isto agora virou a Casa dos Segredos?»

Em «A Protegida», o funcionário instala uma câmara na sala, enquanto JD (Pedro Sousa) explica a Benedita (Maria do Céu Guerra) como funciona a aplicação que lhe permite ver as imagens da câmara de vigilância do quarto de Laura (Alexandra Lencastre). Benedita sente-se culpada pelo que está a fazer, mas por outro lado só quer o bem-estar da filha. JD acha que o fim justifica os meios. Mariana (Matilde Reymão) não gosta de tanta câmara, mas aceita. Agora quer ir à fábrica.