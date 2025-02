Mariana deixa Irene preocupada: «Voltar para cá é mostrar que tenho medo»

Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) encontra JD (Pedro Sousa) a dormir no salão e não acreditar que ele ficou ali. Irene desconfia que ele não seja só amigo de Mariana e ela revela que é o seu guarda-costas, pois tem sofrido alguns ataques desde que voltou para Vale do Rio. Irene (Sílvia Filipe) fica preocupada e incentiva-a a ficar no Douro, mas Mariana não pode deixar a família já, nem quer dar a entender que tem medo.