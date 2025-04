Mariana está decidida: «Se esta mentira salvar o teu negócio, estou disposta a correr o risco»

Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) vai ter com Nuno (Tiago Teotónio Pereira) e entrega-lhe o envelope com dinheiro que Laura (Alexandra Lencastre) deu a José Diogo (Pedro Sousa). Nuno fica confuso e pergunta-lhe se tem a certeza do que está a fazer. Nuno pergunta-lhe porque está a fazer aquilo e Mariana fica com o olhar triste. Mariana pede a Nuno para aceitar o dinheiro, pois sabe que José Diogo não ia aceitar, mas quer ajudá-los. Nuno acaba por aceitar, mas com a condição de o devolver. Mariana aceita as condições e Nuno agradece-lhe.