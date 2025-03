Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) diz a Hector (Christian Escuredo) que aceita ser sua sócia, mas têm de definir algumas regras. Hector fica muito feliz e abraça Mariana. Anita (Marina Mota) aparece e Mariana conta-lhe que vão abrir o restaurante em Vale do Rio. Quando fica sós com o filho, Anita repreende-o por dizer que ama Mariana, mas andar a dormir com outras. Hector diz que uma coisa não tem nada a ver com a outra.