Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) está a terminar uma receita, quando recebe uma chamada do júri do prémio gastronómico, a confirmar o concurso para daqui a 5 dias. Mariana fica em pânico, pois estava agendado para daqui a 3 semanas. O Júri diz que recebeu um pedido de adiantamento do seu assistente. Mariana fica confusa e em pânico.