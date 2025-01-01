Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

A Protegida: Rui beija Margarida, mas a reação é inesperada

A Protegida
Ontem

A Protegida: Novidades sobre estado de saúde de Paz deixam Margarida lavada em lágrimas

A Protegida
Ontem

Júlia desaba à frente de Miguel: «Só quero ter uma vida igual a toda a gente… é pedir muito?»

A Fazenda
Ontem

Eva faz revelação bombástica: «Parece inacreditável, mas é mesmo verdade»

A Fazenda
Ontem

A Fazenda: Joel e Ary pegam-se à pancada

A Fazenda
Ontem

Júlia deixa claro a Alex: «Se o filho for teu, não precisa de um pai como tu»

A Fazenda
Ontem

Miguel em choque: «O que é que ela vai fazer? Criar o filho de um presidiário?»

A Fazenda
Ontem

A Protegida: Jorge mostra a Mariana provas que podem mudar tudo sobre Óscar

A Protegida
Ontem

Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade

A Protegida
Ontem

O mergulho mais divertido do verão é o desta atriz: «Eu sou um peixinho!»

A Protegida
Ontem

Sara Prata encanta seguidores com nova partilha da família: «As duas meninas...»

Ontem

«Só ele é que me faz isto!»: Diogo Amaral volta a surpreender e não vai conseguir controlar as gargalhadas

Ontem

Mais Vistos

Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade

A Protegida
Ontem
1

Fernanda Serrano está de férias num lugar fascinante, que tem um detalhe insólito — e fica em Portugal

A Protegida
qua, 6 ago
2

Exclusivo «A Fazenda»: Joel transforma-se num monstro, que manipula, rapta e faz mal às pessoas

A Fazenda
dom, 3 ago
3

Vem aí em «A Fazenda»: Joel rapta, amarra e ameaça Sónia

A Fazenda
qua, 13 ago
4

Sara Prata encanta seguidores com nova partilha da família: «As duas meninas...»

Ontem
5

Sara Prata vive momentos inesperados em lugar surpreendente: «Obriga-nos a ver com olhos de ver»

qui, 26 jun
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Chega ao fim o reinado de Lukenia. Há alguém que a mete na linha

A Fazenda
qua, 13 ago

Vem aí em «A Fazenda»: Joel rapta, amarra e ameaça Sónia

A Fazenda
qua, 13 ago

Vem aí em «A Protegida»: Gina e Mariana entram em desacordo e os ânimos exaltam-se

A Protegida
qua, 13 ago

Aos 46 anos, atriz da TVI está grávida: «Em estado de graça»

Cacau
ter, 12 ago

Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»

qua, 13 ago

«Tesourinhos deprimentes, outros mais felizes e outros fofos »: atriz recorda infância e as imagens vão surpreendê-lo

Festa é Festa
qua, 13 ago
FORA DO ECRÃ

Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade

A Protegida
Ontem

O mergulho mais divertido do verão é o desta atriz: «Eu sou um peixinho!»

A Protegida
Ontem

Sara Prata encanta seguidores com nova partilha da família: «As duas meninas...»

Ontem

«Só ele é que me faz isto!»: Diogo Amaral volta a surpreender e não vai conseguir controlar as gargalhadas

Ontem

«Tesourinhos deprimentes, outros mais felizes e outros fofos »: atriz recorda infância e as imagens vão surpreendê-lo

Festa é Festa
qua, 13 ago

Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»

qua, 13 ago
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN