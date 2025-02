Mariana negoceia com os Capangas, mas José Diogo não concorda: «Vamos embora com a mota»

Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) quer dar a mota do pai em troca da dívida de Mónica, mas os capangas dizem que não chega e começam a aproximar-se dela. José Diogo (Pedro Sousa) aparece e defende Mariana. José Diogo proíbe Mariana de dar a mota em troca da dívida, mas Mariana diz que faz o que quer com os seus bens. Os Capangas acabam por ficar com a mota e arrancam em cima da mesma.