A Protegida

Mariana revela a Sanjay: «A minha avó pediu que te desse algum dinheiro»

  • Há 2h e 34min
Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) conta a Sanjay (Mário Oliveira) que a avó lhe pediu para lhe dar algum dinheiro e refere que ela gostava muito dele e de Aruna (Noua Wong). Sanjay não quer aceitar o dinheiro, mas fica feliz por Benedita (Maria do Céu Guerra) se ter lembrado deles. Mariana insiste para que ele aceite e tem muita pena do que aconteceu aos seus pais. Sanjay diz que Aruna está muito perturbada.

