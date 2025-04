A atriz Marta Andrino foi uma das muitas figuras públicas que recorreram às redes sociais para partilhar como viveu o apagão que deixou Portugal sem eletricidade durante várias horas no passado domingo, 28 de abril. Com o seu habitual bom humor e autenticidade, a atriz descreveu uma sequência de acontecimentos que, apesar de desafiantes, encarou com espírito positivo.

Fonte: Instagram