Em «Cacau», Lalá (Inês Castel-Branco) surge do interior, onde já se ouvem chamas a arder. Sai rapidamente de casa, dizendo que tudo o que vai restar ali vão ser cinzas. Martim (Lucas Dutra) chega a casa, ficando aflito por ver tudo cheio de fumo, percebendo que está a haver ali um incêndio. Segue para o interior, abrindo a porta. É imediatamente projetado pelo ar por uma explosão, tombando desmaiado. Vemos as chamas a deflagrar no interior.