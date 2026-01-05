Em «Amor à Prova», continuam todos à espera de notícias de Nico (Salvador Biernat). Amália (Ana Guiomar) acha melhor ir buscar umas roupas para o caso de Nico passar a noite no hospital. Tomás (João Jesus) recusa-se a aceitar que isso possa acontecer. Sara (Joana de Verona) chama os pais de Nico e diz-lhes que já o podem ir ver. Eles trocam um olhar de alívio e abraçam o filho. Alice (Mafalda Marafusta) faz um esforço para controlar as lágrimas e mostra-se positiva. David (Diogo Amaral) (José Condessa) surge com o resultado dos exames e pede a Alice e Tomás para falarem no seu gabinete, deixando-os inquietos. Alice e Tomás pedem a David para lhes dizer de uma vez o que se passa. David confirma que Nico não sofreu lesões do acidente, mas que tem leucemia. O mundo de Alice e Tomás desaba.
Más notícias em «Amor à Prova»: «O Nico tem leucemia»
- TVI Novelas
- Ontem às 22:07