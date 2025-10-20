Matilde Serrasqueiro tem 12 anos e participa em «Terra Forte», mas não é o seu primeiro projeto na TVI

No «Em Família», Matilde Serrasqueiro, de apenas 12 anos, falou sobre o seu papel em «Terra Forte», onde interpreta Magui, filha das personagens de João Catarré e Benedita Pereira. Apesar da juventude, a atriz já tem experiência na ficção da TVI — participou em «Prisioneira», onde contracenou com Kelly Bailey. Entre sorrisos e curiosidade, Matilde revelou como tem sido gravar entre os Açores e o Brasil.