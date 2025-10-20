Terra Forte

Matilde Serrasqueiro tem 12 anos e participa em «Terra Forte», mas não é o seu primeiro projeto na TVI

  • Hoje às 14:02
Matilde Serrasqueiro tem 12 anos e participa em «Terra Forte», mas não é o seu primeiro projeto na TVI - TVI
Ganhe bilhetes - Moreirense FC x FC Porto
Participe aqui

No «Em Família», Matilde Serrasqueiro, de apenas 12 anos, falou sobre o seu papel em «Terra Forte», onde interpreta Magui, filha das personagens de João Catarré e Benedita Pereira. Apesar da juventude, a atriz já tem experiência na ficção da TVI — participou em «Prisioneira», onde contracenou com Kelly Bailey. Entre sorrisos e curiosidade, Matilde revelou como tem sido gravar entre os Açores e o Brasil.

Terra Forte

06:13

Estreia de «Terra Forte»: João Catarré e Matilde Serrasqueiro contam tudo sobre a nova novela

Terra Forte
Hoje

«Terra Forte» estreia hoje! Conheça a história e saiba o que esperar

Terra Forte
Hoje

«Terra Forte»: Anos após a tentarem matar, Flor volta para recuperar o que perdeu e fazer justiça

Terra Forte
Ontem

Exclusivo estreia «Terra Forte»: Revelamos como começa o primeiro episódio

Terra Forte
sáb, 18 out

«Terra Forte»: Maria de Fátima assume o lugar de Flor que é dada como morta

Terra Forte
sáb, 18 out

«Terra Forte»: A história de amor de Flor e Sammy vai mexer com a vida de muitos

Terra Forte
sex, 17 out
Mais Terra Forte

Mais Vistos

Secret Story: Inês Aires Pereira tem reação inesperada à agressão de Vera a Dylan

Hoje
1

É muita sensualidade: o post viral de Inês Aires Pereira no brasil

ter, 4 mar
2

Exclusivo bombástico «A Fazenda»: Eis o final impressionante de Eva e Talu

A Fazenda
dom, 12 out
3

Exclusivo «A Protegida»: Benedita morre e deixa Mariana e Laura em desespero

A Protegida
Ontem
4

Último episódio de «A Fazenda»: Como será o final de Eva, Talu, Joel, Gaspar, Leonor, Júlia e Mafalda?

A Fazenda
sex, 17 out
5

Paulo Vintém quebra silêncio sobre separação de Marta Melro: «O amor evolui e transforma-se»

Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

«Terra Forte» estreia hoje! Conheça a história e saiba o que esperar

Terra Forte
Hoje

Exclusivo final «A Fazenda»: Leonor e Gaspar vivem felizes como nunca

A Fazenda
seg, 13 out

Paulo Vintém quebra silêncio sobre separação de Marta Melro: «O amor evolui e transforma-se»

Ontem

Sara Prata revela a nova 'febre' que conquistou a filha: «A paixão é real»

sex, 17 out

Rosa Bela partilha história comovente: «Foi encontrado magrinho, ao abandono...»

sex, 17 out

Exclusivo estreia «Terra Forte»: Revelamos como começa o primeiro episódio

Terra Forte
sáb, 18 out
FORA DO ECRÃ

Laura Figueiredo surge mais confiante do que nunca. Mas o que está a dar que falar é o comentário de Michael Carreira

Hoje

Esta é a terapia de Matilde Breyner para manter a família unida e feliz

Hoje

Em plenas férias, David Carreira apanha um grande susto

Hoje

Isaac Alfaiate desfila praticamente sem roupa nas gravações de «A Fazenda»: “Quem aguenta um homem destes?”

Hoje

Noivo de Maria Botelho Moniz está de luto: «Partiram demasiado cedo»

Hoje

Ana Guiomar faz brincadeira com o pai e o resultado é de chorar a rir

Hoje
Mais Fora do Ecrã