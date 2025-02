Em «Morangos com Açúcar», Valter Matoso (Tiago Castro) dirige-se ao gabinete de Madalena (Dalila Carmo) e mostra-lhe o vídeo desta com o aluno Nicolau (Diogo Nobre). Madalena mostra-se constrangida e diz que Nicolau não tem culpa de nada. Matoso exige a demissão da mesma como Diretora do Colégio da Barra. Madalena questiona Matoso sobre se foi Tadeu quem lhe contou de tudo.