Miguel deixa Leonor sem casa para viver

Em «A Fazenda», Leonor (Diogo Infante) culpabiliza-se pelos problemas que Alba (São José Correia) tem com Duarte (Cláudio de Castro), mas Mafalda (Inês Aguiar) insiste com a mãe que ela não pode entrar naquele jogo de Alba (São José Correia). Mafalda vê preocupada que o senhorio da casa da mãe quer mesmo rescindir o contrato com ela. Miguel esboça ar satisfeito por o senhorio da casa de Leonor assentir já lhe ter enviado a carta para rescindir o contrato de arrendamento. Leonor diz preocupada a Mafalda não ir conseguir arranjar nenhum sítio para morar àquele preço. Mafalda insiste com a mãe que ela vai ter mesmo de pedir ajuda a Miguel. Miguel diz a Gustavo (Nuno Pardal) que o senhorio de Leonor foi fácil de manipular.