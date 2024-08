Em Morangos com Açúcar, os grupos de Vila Nova de Mil Fontes e do Colégio da Barra confrontam-se num jogo de paintball. Miguel (Vicente Gil), Duarte (Simão Fumega) e Santiago (Rui Pedro Silva) planeiam uma emboscada a Lucas (Rui Gonçalves) para compreender o seu comportamento. Miguel quer saber, de uma vez por todas, por que razão Lucas tentou matá-lo com uma pedra.