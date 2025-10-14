A Fazenda

Miguel suspeita do que se passa com Eva: «O Joel tem-nos estado a mentir»

  • Há 1h e 14min
Em «A Fazenda», Gaspar (Nuno Lopes) sabe através de Zulmira (Helena Isabel) que Talu (Evandro Gomes) foi para Lisboa por causa de um problema com Eva, ligando de imediato para Leonor a perguntar-lhe o que se passa com a filha.  Miguel (Diogo Infante) confirma a Leonor (Dalila Carmo) que Talu está mesmo em Lisboa por causa de Eva (Margarida Corceiro), tendo cada vez mais a suspeita forte que Joel lhe fez alguma coisa com a conivência de Jorge (Heitor Lourenço). Ambos se olham apreensivos.

Últimos episódio «A Fazenda»: Zuri chora nos braços de Laura ao descobrir que é a sua mãe

A Fazenda
Hoje
