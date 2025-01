Miro vai internar Duarte

Em «A Fazenda», Miro (Pedro Hossi) disfarça a Eduardo (Diogo Amaral) que seria incapaz de prejudicar Jéssica (Camly Ribau) com aquela história de ele e Alba (São José Correia) terem pago a Carlinhos para ele andar com ela e defende-se que se viu forçado a despedi-lo por ele andar às pegas com Vânia (Maya Booth). Eduardo abate a lastimar-se fazer tudo mal. Alba fica muito apreensiva por Miro (Pedro Hossi) lhe dizer que vai já internar Duarte (Cláudio de Castro).