Momento de ir às lágrimas «Terra Forte»: Dudu confessa a Maria de Fátima ter medo de morrer

Em «Terra Forte», Dudu (Tomás Taborda) diz a Maria de Fátima (Rita Pereira) que gostava de ter a fé dela para deixar de sentir aquele medo de morrer e acreditar que vai sobreviver. Maria de Fátima responde que tudo acontece por uma razão e que é importante conseguirem perceber qual. Convencida de que a fé pode ajudá-lo, garante que lhe pode ensinar a acreditar em Deus. Dudu chora, tenso, e Maria de Fátima abraça-o.