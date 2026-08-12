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Terra Forte

Momento de ir às lágrimas «Terra Forte»: Dudu confessa a Maria de Fátima ter medo de morrer

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 2min
Momento de ir às lágrimas «Terra Forte»: Dudu confessa a Maria de Fátima ter medo de morrer - TVI
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Em «Terra Forte», Dudu (Tomás Taborda) diz a Maria de Fátima (Rita Pereira) que gostava de ter a fé dela para deixar de sentir aquele medo de morrer e acreditar que vai sobreviver. Maria de Fátima responde que tudo acontece por uma razão e que é importante conseguirem perceber qual. Convencida de que a fé pode ajudá-lo, garante que lhe pode ensinar a acreditar em Deus. Dudu chora, tenso, e Maria de Fátima abraça-o.

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