Momento de tensão em «A Madrasta»: João Maria sente-se mal e é hospitalizado

Em «A Madrasta», o almoço continua e falam de Xavier (Vítor d’Andrade). Forjaz pergunta se ele não tem família e Felícia (Isabel Abreu) diz que ninguém o atura. Simão (João Maneira) e Pedro (Albano Jerónimo) estão incomodados com a atenção que Forjaz está a dar a Diana (Inês Castel-Branco). Francisca (Matilde Reymão) diz estar disponível para ajudar Diana, já que Pedro acredita no seu talento. A tensão cresce. João Maria (Rúben Simões) sente-se mal e levanta-se. Carminho (Teresa Tavares) vai atrás dele. Carminho e Felícia estão muito preocupadas e tentam perceber o que pode ter acontecido. Pedro diz que estão à espera do resultado das análises e que têm de manter a calma. Felícia refere que é difícil para ela e Pedro relembra-a que sempre conseguiu, já que rejeitou João Maria e vive ao lado dele como se não fosse seu filho. João Maria dá entrada nas urgências. Pedro, Carminho e Felícia acompanham-no.