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A Madrasta

Momento decisivo em «A Madrasta»: «Queres que seja madrasta dos meus filhos»

  • TVI Novelas
  • Ontem às 23:02
Momento decisivo em «A Madrasta»: «Queres que seja madrasta dos meus filhos» - TVI
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Em «A Madrasta», Pedro (Albano Jerónimo) diz a Diana (Inês Castel-Branco) que quando soube das ameaças e da tentativa de atropelamento, pôs tudo em causa e teve muito medo de a perder. Pedro quer proteger Diana e acha que a melhor forma de o fazer é casarem, para que Diana possa estar sempre perto dele. Diana fica a ponderar. Pedro diz-lhe que pode levantar os dividendos das ações e ela agradece-lhe.

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