Momento decisivo em «A Madrasta»: «Queres que seja madrasta dos meus filhos»

Em «A Madrasta», Pedro (Albano Jerónimo) diz a Diana (Inês Castel-Branco) que quando soube das ameaças e da tentativa de atropelamento, pôs tudo em causa e teve muito medo de a perder. Pedro quer proteger Diana e acha que a melhor forma de o fazer é casarem, para que Diana possa estar sempre perto dele. Diana fica a ponderar. Pedro diz-lhe que pode levantar os dividendos das ações e ela agradece-lhe.