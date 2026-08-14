Momento emotivo em «A Madrasta»: Leo abre o coração a Beatriz. Felícia ouve tudo

Em «A Madrasta», Leo (Manel Marts) traz na mesma o ramo de rosas desfeito e fala com Beatriz (Catarina Nifo) como se ela o pudesse ouvir. Conta que Ricardo (Diogo Fernandes) o atacou e que é violento, por isso vai fazer tudo para que Ricardo não se aproxime dela. Felícia (Isabel Abreu) ouve à porta. Leo promete nunca deixar Beatriz cair e pede-lhe para acordar. Felícia emociona-se com o carinho e sinceridade de Leo.A Madrasta – Raquel coloca Ricardo no lugar: «Alguma vez te dei autorização para me falares nesse tom?»