Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

A Madrasta

Momento hilariante na novela A Madrasta: Clarice faz olhinhos a Cajó

  • Há 1h e 35min
Momento hilariante na novela A Madrasta: Clarice faz olhinhos a Cajó - TVI
7 Maravilhas de Portugal: vote no seu preferido!
VOTE NA APP

Clarice Simões (Paula Neves) está por ali a pensar nas coisas que Xavier Maldonado (Vítor d'Andrade) lhe disse, depois vê Carlos Murteira (Cajó) (Joaquim Horta) cabisbaixo e vai falar com ele. Cajó diz que está triste por Ricardo Murteira (Diogo Fernandes) ter saído de casa. Clarice tenta animá-lo e diz-lhe que tem muitos amigos e amigas que se preocupam com ele. Clarice pestaneja muito para Cajó e ele acha que ela tem alguma coisa no olho.

A Madrasta

01:05

A Madrasta: Pedro humilha Diana e Laura não quer acreditar no que ouviu

A Madrasta
Ontem
02:55

A Madrasta: Diana choca Pedro ao querer as ações de volta

A Madrasta
Ontem
15:59

A Madrasta: Xavier choca tudo e todos ao revelar que quer dar a herança ao meio-irmão desaparecido

A Madrasta
Ontem
02:29

Momento marcante em A Madrasta: Diana salva Beatriz do assédio de Ricardo

A Madrasta
Ontem

Vem aí em A Madrasta: Este é o plano de Felícia que pode deixar Diana sem nada

A Madrasta
Ontem

Vem aí em A Madrasta: A verdade está por um fio. Beatriz é informada de que Pedro teve um caso com Diana

A Madrasta
Ontem
Mais A Madrasta

Mais Vistos

Esta portuguesa é um verdadeiro fenómeno nacional e namora com um dos homens mais cobiçados do mundo

seg, 27 jul
1

Kika Cerqueira Gomes e Pierre Gasly estão juntos no amor e não só. Eis o vídeo que está a dar que falar

Festa é Festa
2 set 2025
2

Morreu o famoso comediante que conquistou gerações. «Celebridade de muitos talentos»

Ontem
3

Vem aí em A Madrasta: A verdade está por um fio. Beatriz é informada de que Pedro teve um caso com Diana

A Madrasta
Ontem
4

«Sortuda»: Sofia Ribeiro declara-se a João Jesus durante escapadinha romântica e mostra gesto único

Amor à Prova
seg, 27 jul
5

Vem aí em A Madrasta: Pedro descobre o verdadeiro objetivo de Diana e humilha-a

A Madrasta
Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em A Madrasta: Pedro descobre o verdadeiro objetivo de Diana e humilha-a

A Madrasta
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi recebe notícia devastadora após desaparecimento de Luna

Terra Forte
seg, 27 jul

«Sortuda»: Sofia Ribeiro declara-se a João Jesus durante escapadinha romântica e mostra gesto único

Amor à Prova
seg, 27 jul

Esta portuguesa é um verdadeiro fenómeno nacional e namora com um dos homens mais cobiçados do mundo

seg, 27 jul

Vem aí em A Madrasta: A verdade está por um fio. Beatriz é informada de que Pedro teve um caso com Diana

A Madrasta
Ontem

Exclusivo «A Madrasta»: João Maria está doente e precisa de um transplante. Quem são os pais de João Maria?

A Madrasta
seg, 27 jul
FORA DO ECRÃ

É considerada uma das atrizes mais bonitas e sensuais do país... e conquistou um dos maiores galãs da televisão

Ontem

Morreu o famoso comediante que conquistou gerações. «Celebridade de muitos talentos»

Ontem

Uma piscina que parece uma praia paradisíaca: o refúgio português que conquistou José Condessa e Luisinha Oliveira

Ontem

É impossível não sorrir: o anúncio de gravidez de Duarte Gomes e Filipa Nascimento está a emocionar os fãs

Ontem

Maria Botelho Moniz revive um dos momentos mais felizes da sua vida… e há um brilho que não passou despercebido

Ontem

É português e um dos homens mais cobiçados do Mundo. E estas fotos são a prova disso

Ontem
Mais Fora do Ecrã