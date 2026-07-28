Beatriz Magalhães Neto (Catarina Nifo) julga que foi Ricardo Murteira (Diogo Fernandes) que cozinhou e elogia a comida. Ele diz que teve de cozinhar para poupar e pergunta a Beatriz se tem novidades sobre a entrevista de emprego. Beatriz começa a achar que ele só está interessado nisso e quer ir embora, mas Ricardo agarra-a. Diana Magalhães Neto (Inês Castel-Branco) vinha a chegar e manda Ricardo largar Beatriz.
Momento marcante em A Madrasta: Diana salva Beatriz do assédio de Ricardo
- Há 2h e 4min