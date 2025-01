Em «Festa é Festa», Estão todos bastante entediados e desesperados com os truques de Albino (Pedro Alves). Ele finalmente termina, mas ninguém bate palmas. Aurélio (Manuel Marques) começa a bater com o garfo no copo para que Fernando e São (Sílvia Rizzo) se beijem. Fernando faz um discurso e todos se emocionam. Voltam a trocar alianças e beijam-se. Todos se emocionam e celebram o amor.