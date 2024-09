Em «Cacau», Marlene (Leonor Seixas) olha cheia de pena para Tiago (José Condessa), custando-lhe muito que ele tenha de morrer. Rosa (Mafalda Teixeira) insiste com Soraia (Paula Neves) que está a desperdiçar um grande amor por ela e Tomané (Salvador Nery) gostarem um do outro. Soraia vira-lhe costas, irritada. Rosa diz de seguida a Tomané que é por ele ser tão promíscuo que perde pontos com Soraia. Tomané olha-a atónito.