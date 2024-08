«Não há volta a dar!»: Nuno Pardal abre o jogo sobre conflito com colega de trabalho

No «Bom Dia Alegria», Nuno Pardal faz uma retrospetiva da sua carreira como ator e revela um conflito com um colega de trabalho que ainda hoje o magoa. Veja o que aconteceu no vídeo em cima.

Recorde-se que Nuno Pardal é reconhecido pelo seu vasto currículo na ficção da TVI. O ator entrou em duas temporadas dos Morangos com Açúcar (na 1 de verão e na 8), onde deu vida a duas personagens diferentes: Gui e Luís (respetivamente). No entanto, o primeiro projeto do ator na TVI foi bem antes disso, em 2003: O Teu Olhar. Desde então, fez parte de várias novelas e séries, como Dei-te Quase Tudo, Inspector Max, Flor do Mar, Ele é Ela, Deixa Que Te Leve, Espírito Indomável, Remédio Santo, Louco Amor, O Beijo do Escorpião, Massa Fresca, Santa Bárbara, Ouro Verde, Valor da Vida, Amar Depois de Amar, Na Corda Bamba, Amar Demais, Rua das Flores e agora é em Cacau que podemos vê-lo.