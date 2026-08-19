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Terra Forte

Não vai aguentar as lágrimas com esta cena de Terra Forte: Vivi despede-se de Armando

  • Há 1h e 44min
Não vai aguentar as lágrimas com esta cena de Terra Forte: Vivi despede-se de Armando - TVI
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Em Terra Forte, Vivi (Sofia Nicholson) despede-se emocionada de Armando (Ricardo Carriço) a dizer que viveu com ele o verdadeiro significado da palavra amar, lastimando-se de ter sido tão efémero. Delfina (Elsa Galvão) diz a Vivi (Sofia Nicholson) compreender bem a sua dor por ter tido alguém na sua vida que também amou muito, e sofreu também muito com a sua morte. Vivi (Sofia Nicholson) olha-a surpresa e intrigada.

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