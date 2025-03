Em «A Fazenda», Daniela (Soraia Tavares) olha espantada para Júlia (Kelly Bailey) a oferecer-lhe bombons, com esta a dizer que veio ali agradecer-lhe por ter feito com que ela e Ary (Isaac Alfaiate) ficassem juntos. Júlia avisa Daniela que perdeu todas as chances com Ary, indo ficar a viver em Angola com ele. Daniela chora contrariada.