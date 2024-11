Nico está apaixonado pela diretora Madalena

Morangos com Açúcar

Em «Morangos com Açúcar», Madalena (Dalila Carmo) entra no gabinete e apanha um susto gigante ao encontrar Nico (Diogo Nobre) sentado à sua espera. Madalena diz-lhe que ele não pode entrar no gabinete sem autorização.

Nico fica sem jeito e diz-lhe que quer opinião sobre uma música que ele escreveu. Nico começa a tocar e a cantar para Madalena deixando-a sem palavras, pois percebe que a música é para si. A diretora recebe uma mensagem e tenta interromper Nico na canção dizendo que tem uma emergência. Nico diz-lhe que vai ter com ela mais logo.