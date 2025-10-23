Terra Forte

O genérico de «Terra Forte» conta vários detalhes que ainda não reparou

  • TVI Novelas
  • Hoje às 12:45
O genérico de «Terra Forte» conta vários detalhes que ainda não reparou
Os atores da novela “Terra Forte” foram surpreendidos com a apresentação do genérico e não esconderam a emoção ao ouvir, pela primeira vez, a música que acompanha, desde segunda-feira, as noites dos telespectadores.

A canção escolhida foi “Quem de Nós Dois”, um tema interpretado por Paulo Gonzo e Ana Carolina, cuja letra reflete intensamente os sentimentos e dilemas vividos pelas personagens da trama.

No vídeo que partilhamos consigo, é possível ver as reações genuínas do elenco, entre sorrisos e emoções, enquanto a melodia ecoa e dá vida à história que promete conquistar o público.

Mas, já reparou nas imagens do genérico? Para além das belissímas paisagens entre Açores e Brasil, pode ver-se parte de algumas cenas que ainda não foram vistas. Nomeadamente, Rosinha e Dudu a beijarem-se.

