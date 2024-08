Em «Morangos com Açúcar», Duarte (Simão Fumega) diz a Harry (Tomás Taborda) que os pais de Zé Maria (António Van Zeller) já lhe ligaram várias vezes e, embora saiba que a situação é complicada, pede para que seja Harry a falar com eles. Zé Maria está desaparecido e Duarte teme que algo tenha acontecido. Harry responde que não tem qualquer responsabilidade no assunto. A cena muda para Zé Maria, caído no chão, imóvel, sem se perceber se está vivo ou não.